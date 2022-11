Seltenheit: Charlotte Würdig spricht über Scheidung von Sido

Das ist Charlotte Würdig (44) alles andere als leicht gefallen! Die Moderatorin und Sido (41) gingen 2012 den Bund der Ehe ein. Doch nach acht Jahren als Mann und Frau sowie mit zwei gemeinsamen Kindern gaben die beiden ihre Trennung bekannt. Seit wenigen Wochen sind die Schauspielerin und der Rapper sogar auf dem Papier keine Eheleute mehr – das Ganze hatte aber vor allem die hübsche TV-Bekanntheit große Überwindung gekostet: Charlotte gab zu, für die Scheidung mehr Mut aufgebracht zu haben als für die Hochzeit selbst!

In einem Bunte-Interview gewährte die zweifache Mutter einen Einblick in die Gefühlswelt vor ihrer Trennung von Sido. Dabei machte sie deutlich, dass das kein einfacher Weg für sie war. "Eine Scheidung erfordert allen Mut, den man aufbringen kann. Ich würde sogar sagen, mehr als die Hochzeit", erklärte die 44-Jährige und holte weiter aus: "In dem Moment, wo du deine Unterschrift unter die Scheidungsurkunde setzt, landet alles, wovon du als Paar geträumt hast, was du gemeinsam aufbauen wolltest, in einer anderen Broschüre. Das tut schon weh."

Auch wenn Charlotte und Sido nun offiziell kein Paar mehr sind, pflegen sie dennoch ein gutes Verhältnis zueinander – schließlich haben sie es auch geschafft, ihre Ehe ohne einen großen Streit aufzulösen. Das bewiesen die beiden auch vor wenigen Wochen, als sie nach einem Termin beim Notar noch gemeinsam in einem Restaurant gegessen hatten.

Instagram / charlottewuerdig Charlotte Würdig, Moderatorin

Getty Images Charlotte Würdig im Dezember 2019

Instagram / shawnstein Charlotte Würdig und Sido im November 2013

