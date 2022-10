Ist Sido und Charlotte Würdigs Scheidung etwa bald durch?

Bald sind die beiden offiziell nicht mehr Mann und Frau. Sido (41) und Charlotte Würdig (44) gaben sich 2012 das Jawort, die Geburt ihrer zwei Söhne krönte ihr Liebesglück. Obwohl die beiden acht Jahre Ehe miteinander verband, gaben sie im März 2020 bekannt, ab sofort getrennte Wege zu gehen. Auf dem Papier sind die Moderatorin und der Rapper allerdings noch verheiratet. Nun wurden Charlotte und Sido bei einem Notar gesichtet – ist die Scheidung etwa bald durch?

Wie Bild berichtet, statteten die Blondine und der "Bilder im Kopf"-Interpret einem Notar in Köln einen Besuch ab. Rund zwei Stunden lang sollen sich die Noch-Eheleute in der Kanzlei aufgehalten haben. Offenbar soll der finale Scheidungstermin dann in wenigen Tagen stattfinden, zu dem beide aber nicht extra anreisen müssen: Der Richter habe aufgrund des Bekanntheitsgrades der beiden entschieden, dass sie den Termin per Video wahrnehmen können.

Nach ihrem Aufenthalt beim Notar gingen Paul Würdig – wie der Rapper mit bürgerlichem Namen heißt – und Charlotte aber keine getrennten Wege: Sie genossen noch ein gemeinsames Essen in einem italienischen Restaurant. Schließlich pflegen die beiden wegen ihrer gemeinsamen Kinder ein gutes Verhältnis zueinander, was die Moderatorin bereits gegenüber RTL klarstellte.

Getty Images Charlotte Würdig bei "Ein Herz für Kinder" im Juni 2022

Getty Images Sido bei "The Voice of Germany" im November 2019

Instagram / shawnstein Charlotte Würdig und Sido an ihrem vierten Hochzeitstag 2016

