Zwölf "Promi Big Brother"-Kandidaten: Wer ist euer Favorit?

Wer mausert sich jetzt schon zum Zuschauerliebling? Am Freitag ist es soweit: Die zehnte Staffel von Promi Big Brother geht an den Start. Das Motto der neuen Staffel ist noch nicht bekannt. 2020 bezogen die Bewohner ein Märchenland, im Jahr 2021 wurde der Container in eine Raumstation verwandelt. Die ersten zwölf Kandidaten stehen jedoch schon fest. Promiflash möchte von euch wissen: Wen seht ihr in der Show jetzt schon ganz vorne?

Mit dabei ist Home-Shopping-Moderatorin Diana Schell (52). Außerdem ist Popstars-Gewinnerin und Sido (41)-Ex Doreen Steinert (36) mit von der Partie. Besonders viele Fans freuen sich auf US5-Star Jay Khan (40). DSDS-Liebling Menderes (38) wird ebenfalls in der Show für Unterhaltung sorgen. Den Sexappeal wird wohl Erotiksternchen Micaela Schäfer (39) mit in die Sendung bringen.

Doch auch waschechte Reality-TV-Profis sind am Start. Love Island-Gewinnerin Jennifer Iglesias (24), Ex-Prince Charming-Boy Sam Dylan (31), Krawallnudel Walentina Doronina und Dschungelcamp-Teilnehmerin Tanja Tischewitsch (33) werden sich bei "Promi Big Brother" begegnen. Aus der Sportwelt sind Box-Manager Rainer Gottwald und Fußballkommentator Jörg Dahlmann (63) dabei. Ebenfalls können sich Zuschauer auf Komiker und Parodist Jörg Knör (63) freuen.

SAT.1/Marc Rehbeck Die Kandidaten von "Promi Big Brother" 2022

SAT.1/Marc Rehbeck Jay Khan, Sänger

Sat.1/Nadine Rupp Walentina Doronina, "Promi Big Brother"-Kandidatin

