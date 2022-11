Patrick und Antonia sind getrennt: Kader Loth findet's gut

Gegen dieses Liebes-Aus hat Kader Loth (49) nichts einzuwenden! Im Sommerhaus der Stars wohnte die Reality-TV-Ikone mit Patrick Romer (26) und Antonia Hemmer (22) zusammen. Dort geriet das einstige Bauer sucht Frau-Traumpaar mehrmals aneinander und vor allem der Baden-Württemberger teilte immer wieder gegen seine damalige Partnerin aus. Jetzt verkündeten die beiden sogar ihre Trennung. Kader kann diesen Schritt nur gutheißen, wie sie gegenüber Promiflash betonte!

Im Gespräch mit Promiflash äußerte sich die 49-Jährige zum Liebes-Aus von Patrick und Antonia. Sie glaubt, diese Entscheidung sei "gut für die beiden". "Antonia muss einiges verarbeiten was im Sommerhaus passiert ist", ist sich Kader sicher. Auch der TV-Bauer könne somit nun sein Verhalten reflektieren. Ob die Trennung tatsächlich endgültig ist, stellt die einstige Dschungelcamperin aber in Frage: "Ich denke, die beiden haben gerade eine Krise. Aber an eine endgültige Trennung glaube ich nicht."

In ihrem Trennungsstatement auf Instagram erklärten Antonia und Patrick auch den Grund für die Trennung. "Leider hielt unsere Beziehung dem öffentlichen Druck als auch den unzähligen Spekulationen der letzten Wochen nicht stand." Dennoch seien die ehemaligen #CoupleChallenge-Teilnehmer dankbar für die gemeinsamen zwei Jahre.

Anzeige

Das Sommerhaus der Stars, RTL Patrick Romer und Antonia Hemmer bei "Das Sommerhaus der Stars"

Anzeige

ActionPress Kader Loth bei einer Gala in Berlin, 2018

Anzeige

Instagram / antonia_hemmer Patrick Romer und Antonia Hemmer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de