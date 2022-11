Pralles Dekolleté: So sexy kleidet sich Heidi Klum bei GNTM!

Heidi Klums (49) Suche nach dem schönsten Mädchen Deutschlands hat wieder begonnen! Auch wenn die neue Germany's next Topmodel-Staffel erst 2023 im TV ausgestrahlt wird, ist der Dreh der beliebten Castingshow schon in vollem Gange. Für das Format wirft sich die Chefjurorin wie gewohnt in besonders modische und sexy Outfits: Heidi präsentierte sich am GNTM-Set jetzt im heißen Jeans-Look – inklusive prallem Dekolleté!

Via Instagram veröffentlichte Heidi jetzt ein paar Schnappschüsse, die sie während der Dreharbeiten zu GNTM zeigen: Auf den Bildern trägt sie einen dunkelblauen Jeans-Zweiteiler von Jean Paul Gaultier (70) – bestehend aus einer geradegeschnittenen Hose und einem engen Korsett-Top mit Knopfleiste. Das Oberteil lässt die Oberweite des Topmodels besonders gut zur Geltung kommen.

Der Denim-Look ist aber nicht das erste heiße Outfit, das Heidi am GNTM-Set trägt! Bereits vor einigen Tagen präsentierte sich die Frau von Tom Kaulitz (33) in einem stylishen Ensemble: Die 49-Jährige setzte ihren Körper in einem Zweiteiler aus braunem Leder in Szene.

Instagram / heidiklum Heidi Klum im September 2022

Instagram / heidiklum Heidi Klum am Set von "Germany's next Topmodel"

Instagram / heidiklum Heidi Klum am Set der 18. GNTM-Staffel

