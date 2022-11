22 Jahre Ehe: Catherine Zeta-Jones ist glücklich mit Michael

Catherine Zeta-Jones (53) hat das große Los gezogen! Die gebürtige Britin ist seit dem Jahr 2000 mit dem Hollywoodstar Michael Douglas (78) verheiratet. Bis heute sind die beiden ein Herz und eine Seele und feiern mittlerweile bereits ihren 22. Hochzeitstag. Doch für die Schauspielerin scheint ihre glückliche Ehe nicht selbstverständlich zu sein: Catherine schwärmte jetzt von ihrem Michael als den besten Ehemann!

Am Mittwoch besuchte Catherine zusammen mit ihrem Sohn Dylan die Premiere der Serie "Wednesday" und gab dort seltene Einblicke in ihre Ehe. "Ich habe großes Glück gehabt. Er ist ein wunderbarer Ehemann. Er ist ein wunderbarer Vater. Und nebenbei ist er auch ein wunderbarer Schauspieler. Aber für uns ist er einfach Michael", schwärmte sie gegenüber Extra TV von ihrem Partner. Manchmal könne sie gar nicht glauben, dass sie bereits 22 Jahre mit Michael verheiratet ist. Doch dann sehe sie ihren fast erwachsenen Sohn an und erkenne, dass es wahr ist.

Catherine lernte Michael 1998 kennen. Damals waren sie beide auf dem Deauville American Film Festival in Frankreich zu Gast und Schauspielkollege Danny DeVito (78) soll sie einander vorgestellt haben. Doch ganz problemlos verlief auch ihre Ehe nicht immer. So kam es 2013 zu einer Trennung auf Zeit, wobei sich die beiden nach sechs Monaten wieder zusammenraufen konnten.

Getty Images Catherine Zeta-Jones bei den Screen Actors Guild Awards 2020

Getty Images Catherine Zeta-Jones und Dylan Douglas bei der "Wednesday"-Premiere, 2022

Instagram / catherinezetajones Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones im Dezember 2020

