Selbst nach über 20 Jahren Ehe turteln Catherine Zeta-Jones (51) und Michael Douglas (76) immer noch total verliebt miteinander! 1998 lernten sich die beiden Hollywoodgrößen auf ein einem Filmfestival kennen, zwei Jahre später folgte bereits die Hochzeit. Das Geheimnis des immer noch währenden Liebesglücks: Ein respektvoller Umgang und Humor. Und dieses Rezept scheint durchaus Wirkung zu zeigen: Knutschend zeigen sich Catherine und Michael im Netz.

Via Instagram teilte die 51-Jährige gleich fünf private Schnappschüsse von sich und ihrem Ehemann. Auf den Aufnahmen sind die beiden Schauspieler kuschelnd, lachend und küssend am Meer zu sehen. "Wenn schlechte Selfies guten Leuten passieren. Nun ja vielleicht... nicht so schlecht und nicht so gut", schrieb die Oscarpreisträgerin zu den Pärchenfotos. Ihren Fans scheint zu gefallen, was sie sehen. Gleich mehrfach wurde den Filmstars bescheinigt, "ein tolles Paar" zu sein.

Aus Catherines und Michaels Liebe gingen sogar zwei Kinder hervor: Ihr Sohn Dylan Michael Douglas (20) und ihre Tochter Carys Zeta Douglas (18). Auch von ihren Sprösslingen teilt die stolze Mama gerne Fotos im Netz. Das Mutter-Tochter-Gespann stand sogar schon ein paar Mal gemeinsam vor der Kamera und zierte unter anderem das Cover der spanischen Vanity Fair.

Instagram / catherinezetajones Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones im Juli 2021

Instagram / catherinezetajones Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones im Juli 2021

Instagram / catherinezetajones Dylan und Carys Zeta Douglas mit ihren Eltern Michael und Catherine

