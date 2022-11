Endlich verraten: So süß heißt Heidi Montags zweiter Sohn!

Heidi Montag (36) offenbart das Geheimnis! Die US-amerikanische TV-Bekanntheit und ihr Mann Spencer Pratt (39) scheinen ihr Familienleben zu lieben. Im Netz dokumentiert sie seit Jahren das Leben mit ihrem Söhnchen Gunner Stone – und auch ihre zweite Schwangerschaft hielt sie fest. Nun ist ihr Baby auf der Welt – das Paar durfte sich erneut über einen Jungen freuen. Jetzt weiß man auch, wie Heidis Neugeborenes heißt!

Für ihre Verhältnisse vielleicht etwas unspektakulär, verriet die frisch gebackene Zweifachmama den Namen des Kleinen via Snapchat. Auf der Plattform teilte Heidi ein Bild ihres Sohnes, verdeckte sein Gesicht mit einem Emoji und schrieb dazu: "Ryker Pratt." Ryker ist also der Name, für den sich Spencer und seine Frau entschieden haben.

Der Beauty scheint es nach der Geburt schon richtig gut zu gehen. Auch in ihrer Instagram-Story meldete sie sich mit einem Bild bei ihren Followern. Top gestylt liegt sie im Krankenhaus mit ihrem Baby im Arm und lächelt dabei glücklich in die Kamera.

MB / MEGA Heidi Montag im Oktober 2022

MEGA Heidi Montag mit Spencer Pratt und ihrem Sohn Gunner Stone, Juni 2022

MEGA / Snorlax Heidi Montag, Schauspielerin

