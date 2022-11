45-Minuten-Geburt: Heidi Montags Baby ist auf der Welt!

Süße Nachrichten von Heidi Montag (36) und Spencer Pratt (39)! Die The Hills-Darstellerin und ihr Mann haben im Sommer total glücklich verkündet, dass sie zum zweiten Mal Eltern werden: Nach ihrem ersten Sohn namens Gunner durften sie sich auch in dieser Schwangerschaft auf einen kleinen Jungen freuen. Jetzt war es auch schon so weit: Heidi und Spencers Baby ist auf der Welt!

Diese tolle Neuigkeit bestätigte jetzt ein Bekannter des Paares gegenüber TMZ: Heidi habe heute einen gesunden Jungen zur Welt gebracht. Das Baby sei um 11:31 Uhr Ortszeit in Los Angeles geboren worden und wiege 3.430 Gramm. Der Name von Heidi und Spencers kleinem Kind sei bislang jedoch noch nicht bekannt.

Heidi berichtete in ihrer Instagram-Story, dass sie schon am Mittwoch Wehen bekommen und sich deshalb auf den Weg ins Krankenhaus gemacht habe. Allerdings habe sie dort dann ein paar Stunden gewartet und sei letztendlich wieder nach Hause gefahren. Heute sei sie dann in die Klinik zurückgekehrt, um ihren kleinen Schatz zur Welt zu bringen. Die Geburt habe laut dem Bekannten nur circa 45 Minuten gedauert.

Anzeige

Instagram / heidimontag Spencer Pratt und Heidi Montag mit ihrem Sohn Gunner

Anzeige

MB / MEGA Heidi Montag im Oktober 2022

Anzeige

MEGA Heidi Montag mit Spencer Pratt und ihrem Sohn Gunner Stone, Juni 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de