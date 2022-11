Nach Hate wegen Hunde-Abgabe: Anne Wünsche macht Party!

Anne Wünsche (31) musste heute einiges an Kritik und Gegenwind einstecken! Der Grund: Die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin hat im Netz verkündet, dass sie ihren Hund Dobby abgeben will, weil sie ihm nicht das Leben ermöglichen könne, dass er verdiene. Die Fellnase hatte die Influencerin im vergangenen Jahr auf den Seychellen gerettet. Daraufhin wurde sie mit vielen fiesen Hassnachrichten konfrontiert. Von diesen negativen Kommentaren lässt sich die Dreifach-Mama aber nicht den Abend verderben: Anne geht heute Abend nämlich Party machen!

In ihrer Instagram-Story kündigte Anne jetzt eine wilde Partynacht an. "Das 'herzlose Mistst**ck' geht jetzt feiern. Meine Hater-Community kann sich gern weiter über alles das Maul zerreißen...", machte sie ihren Kritikern eine Ansage und stellte klar: "Ich werde heute trotzdem eine Menge Spaß haben." Zudem veröffentlichte sie ein Video, in dem sie von einer rosafarbenen Stretch-Limousine mit dem Schriftzug der Stripper SixxPaxx abgeholt wird.

Aber warum geht Anne denn heute nach dem ganzen Social-Media-Trubel auf die Piste? "Wenn ich feiern gehe und rausgehe, dann kann ich für ein paar Stunden einfach das Ganze hier vergessen", erklärte die Influencerin und betonte zudem: "Dann bin ich wirklich nur Anne Wünsche."

Instagram / tierhilfe.4.happy.paws Anne Wünsches Hund Dobby

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Oktober 2022

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im August 2022 in Frankreich

