Nippelblitzer! Heidi Klum zeigt sich mal wieder aufreizend

Heidi Klum (49) lässt wieder mal tief blicken! Das Supermodel ist momentan mit den Dreharbeiten für die 18. Staffel ihrer beliebten Castingshow Germany's next Topmodel beschäftigt, die ab Frühjahr 2023 über die Fernsehbildschirme flimmern wird. Zuletzt hatte die GNTM-Chefjurorin ihre Fans mit einem Schnappschuss vom Set entzückt. Auf diesem trägt die Modelmama einen sexy Jeans-Zweiteiler. Jetzt teilte Heidi ein Foto, auf dem ihr Nippel zu sehen ist!

Die 49-Jährige postete auf Instagram eine Momentaufnahme aus dem Badezimmer. Darauf schüttelt Heidi ihre blonde Mähne und posiert mit Kussmund vor der Kamera. Dabei trägt sie lediglich einen knappen weißen Body. Und was ist das? Der enge Einteiler ist offenbar verrutscht und gibt einen Blick auf eine Brustwarze der Beauty frei!

Die Frau von Tom Kaulitz (33) spielt immer wieder gerne mit ihren Reizen und lässt ihre Follower daran teilhaben. Vor einigen Tagen hatte die Vierfachmutter ihren Körper beispielsweise in einem Zweiteiler aus braunem Leder in Szene gesetzt. Auch in Vorbereitung auf ihr Halloween-Kostüm hatte Heidi ein Foto geteilt, auf dem sie nichts außer einen Slip trägt.

Instagram/heidiklum Collage: Heidi Klum, 2022

Instagram / heidiklum Heidi Klum am Set der 18. GNTM-Staffel

Instagram / heidiklum Heidi Klum im Oktober 2022

