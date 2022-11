"Wer wird Millionär?"-Promi-Special: Die Stars räumen ab!

Die Promis spielen wieder für den guten Zweck! Gestern flimmerte wieder das Prominenten-Special von Günther Jauchs (66) beliebter Quizshow Wer wird Millionär? über den Bildschirm. Diesmal saßen Max Mutzke (41), Andrea Kiewel (57), Jan Köppen (39) und Bastian Bielendorfer (38) auf den Kandidatenstühlen und versuchten, möglichst viel Geld für die Stiftung des Senders zu erspielen. Die am Ende erzielte Summe konnte sich sehen lassen!

Die meisten Quizfragen konnte Moderatorin Andrea richtig beantworten: Sie erspielte ganze 125.000 Euro. Sänger Max und Dschungelcamp-Nachfolger Jan Köppen konnten sich jeweils 64.000 Euro für den guten Zweck sichern. Am spannendsten war der Auftritt in der Show aber sicher für Komiker Bastian: Er begann seine Karriere vor zwölf Jahren als Normalbürger bei "Wer wird Millionär?" und konnte nun seine damalige Gewinnsumme verdoppeln: Auch er erhielt 64.000 Euro.

Die Gesamtgewinnsumme von 317.000 Euro kann sich also sehen lassen – und auch für RTL hat sich die Show laut Quotenmeter voll gelohnt: Insgesamt 3,85 Millionen schalteten gestern Abend ein, was einem starken Gesamtmarktanteil von 17,7 Prozent entspricht. In der relevanten Zielgruppe der jungen Menschen konnte man sogar fabelhafte 18,5 Prozent Marktanteil einfahren.

RTL / Stefan Gregorowius Bastian Bielendorfer beim "Wer wird Millionär?"-Promi-Special 2022

RTL / Stefan Gregorowius Andrea Kiewel beim "Wer wird Millionär?"-Promi-Special

RTL / Stefan Gregorowius Max Mutzke und Günther Jauch beim "Wer wird Millionär?"-Promi-Special

