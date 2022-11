Wie findet Kim Kardashian Petes Flirt mit Emily Ratajkowski?

Pete Davidson (29) ist nach der Trennung von Kim Kardashian (42) offenbar schon wieder in Flirt-Laune! Wenige Monate nach dem Liebes-Aus machten Gerüchte die Runde, dass der Komiker mit dem Model Emily Ratajkowski (31) anbandeln soll. Tatsächlich wurden die beiden dann vor wenigen Tagen gemeinsam im New Yorker Stadtteil Brooklyn gesichtet. Aber was hält Kim denn eigentlich von der neuen Romanze ihres Ex-Freundes? Ein Insider gewährte jetzt Einblicke...

Ein Informant behauptete jetzt gegenüber Hollywood Life, dass Kim überhaupt kein Problem mit Pete und Emilys Flirt habe. "Sie findet es süß und freut sich, dass er jemanden gefunden hat, der besser zu ihm passt und auf der gleichen Wellenlänge ist", erklärte der Promi-Experte und fügte hinzu: "Kim kennt Emily schon seit einiger Zeit. Sie ist damit einverstanden, dass sich die beiden daten."

Aber warum passen Pete und Emily denn so gut zusammen? "Sie leben in der gleichen Stadt, sind im gleichen Alter und haben schon an mehreren Projekten zusammengearbeitet", betonte der Insider und führte weiter aus: "Sie ist total in der New Yorker Szene verankert, genau wie er. Sie kennen viele der gleichen Leute [...]."

Getty Images Emily Ratajkowski im März 2022

Getty Images Kim Kardashian und Pete Davidson, Mai 2022

Getty Images Kim Kardashian im November 2019

