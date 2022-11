"Bachelor in Paradise"-Neulinge: Yasmin und Dario am Flirten

Diese beiden sind wohl ziemlich glücklich über ihr Gegenüber! Zurzeit lernen sich zahlreiche Singles aus den vergangenen Bachelor- und Bachelorette-Staffeln bei der vierten Staffel von Bachelor in Paradise kennen. In der neuen Folge durften gleich drei neue Kandidaten in die Villa ziehen: Yasmin Vogt (24), Dario Carlucci (35) und Michi Bauer (31). Und bei zwei sprühen schon direkt die Funken!

Yasmin ist als Erste zu den übrigen Kandidaten gestoßen. Wenig später folgte dann Dario, der zunächst noch ein Einzeldate mit Jana-Maria Herz (30) hatte. Als Yasmin hörte, dass der 35-Jährige einziehen würde, freute sie sich schon: "Da war ich sehr happy drüber, dass Darios Name genannt wurde. Auf Instagram folgen wir uns halt und er hat schon öfter auf meine Storys reagiert." Als sie sich dann wenig später das erste Mal sahen, war das für beide ein richtiger Wow-Effekt. "Als ich sie gesehen habe, dachte ich 'Jackpot, Gott sei Dank'", gab Dario im Einzelinterview zu. Das drückte er ihr gegenüber auch direkt aus: "Ich bin sehr happy, dass du da bist. Du warst immer mein Favorit."

Dass Yasmin genauso fühlt, zeigte sie in der Nacht der Rosen: Die 23-Jährige gab dem Münchner ihre Rose. "Dich habe ich mir hierher gewünscht. Das Universum hat meinen Wunsch erhört und ich bin echt froh, dich jetzt kennengelernt zu haben", erklärte sie ihre Entscheidung.

"Bachelor in Paradise" ab dem 3. November 2022 wöchentlich auf RTL+.

Yasmin Vogt bei "Bachelor in Paradise"

Dario Carlucci, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2022

Yasmin Vogt, Bachelor-Kandidatin

