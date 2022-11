So erwachsen! Patrick Dempsey mit seiner Tochter auf Event

Patrick Dempsey (56) zeigt sich mit seiner Erstgeborenen! Schon seit 1999 ist der Grey's Anatomy mit seiner Frau Jillian verheiratet. Zwar lief die Ehe nicht immer reibungslos, doch trotz einer geplanten Scheidung vor etwa acht Jahren haben sie sich wieder zusammengerauft. Die drei gemeinsamen Kinder verbinden das Paar ohnehin für immer. Seine älteste Tochter Talula begleitete Patrick nun sogar zu einem Event!

In Los Angeles fand am 16. November die Premiere von "Verwünscht 2" statt. In dem Fantasyfilm spielt Patrick die Hauptrolle und durfte bei der Veranstaltung nicht fehlen. Auf dem roten Teppich erschien der Schauspieler nicht nur mit seiner Frau an seiner Seite, sondern auch mit seinem ältesten Spross Talula. Die 20-Jährige bezauberte in einem bodenlangen schwarzen Kleid mit Cut-outs und sah ihrer Mutter zum Verwechseln ähnlich! Mit den beiden Frauen strahlte Patrick für die Fotografen um die Wette.

Dass seine Kids inzwischen so erwachsen sind, ist für den Serienstar nicht immer leicht. "Es geht von einem kleinen Mädchen, das in Kleidern herumläuft, zur Junior High und dann zur Highschool", hatte Patrick schon 2020 im Interview mit People die Veränderungen beschrieben und betonte: "Es ist eine große Verwandlung. Man muss den Sturm überstehen!"

