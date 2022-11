Coupleontour-Ina darf nach Schlaganfall erstmals nach Hause

Ina und Vanessa haben einen Grund zur Freude! Das Social-Media-Pärchen macht gerade eine schwere Zeit durch: Ina hatte im Juli einen Schlaganfall erlitten und ist seitdem im Krankenhaus. Nach mehreren Operationen macht sie jedoch immer mehr Fortschritte. Bald darf sie sogar das Krankenhaus verlassen, um ihre Frau und ihre Tochter zu Hause zu besuchen. "Es ist natürlich sehr komisch, sich das erste Mal außerhalb des Krankenhauses so zu sehen – ich bin gespannt, wie das so wird", erzählte Nessi in ihrer Instagram-Story.

