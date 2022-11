AMAs 2022: Taylor Swift gewinnt sechsmal und bricht Rekord

Das ist ein neuer Rekord von Taylor Swift (32)! Die Sängerin veröffentlichte vor rund einem Monat ihr Album "Midnight", welches in kürzester Zeit die obersten zehn Platzierungen der Billboard-Charts belegte. Auch bei den diesjährigen MTV EMA räumte die Ausnahme-Künstlerin ab. Taylor durfte vier Trophäen mit nach Hause nehmen. Nun staubte Taylor erneut eine Menge Awards ab – und brach damit ihren eigenen Rekord!

Bei den 50. American Music Awards posierte Taylor nicht auf dem roten Teppich, jedoch begeisterte sie mit einem Überraschungsauftritt, um ihre Preise entgegenzunehmen. Die "All Too Well"-Interpretin war sechsmal nominiert, unter anderem für die Top-Kategorien "Künstler des Jahres" und "Bestes Pop-Album". "In den letzten paar Jahren habe ich mehr Musik veröffentlicht als in den zehn Jahren davor", sagte die 32-Jährige, als sie ihren Preis entgegennahm. "Ich glaube wirklich, dass das daran liegt, dass ihr, die Fans, deutlich gemacht habt, dass ihr viel Musik hören wollt", so die Sängerin. Mit ihren sechs neuen Awards, also insgesamt 40 Trophäen, knackte sie ihren eigenen Rekord. Zuvor besaß Taylor 34 American-Music-Awards-Auszeichnungen.

Zudem wurde Taylor als "Beste Pop-Sängerin" und "Beste Country-Sängerin" ausgezeichnet. Sie erhielt außerdem die Preise für das "Beste Musik-Video" und das "Beste Pop-Album" für ihre neu aufgenommene Platte "Red (Taylor's Version)".

Anzeige

Getty Images Taylor Swift, AMAs 2022

Anzeige

Getty Images Taylor Swift, AMAs 2022

Anzeige

Getty Images Taylor Swift, AMAs 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de