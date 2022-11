Nach Schlaganfall: Erstes Pic von Coupleontour-Nessi und Ina

Vanessa darf ihre Ina endlich zu Hause in die Arme schließen! Vor wenigen Monaten musste das YouTuber-Pärchen, das unter dem Namen Coupleontour bekannt ist, einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Kurz vor der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter erlitt Ina einen Schlaganfall. Nach einem mehrmonatigen Krankenhausaufenthalt durfte die Influencerin nun für einen Tag zu ihrer Familie nach Hause. Jetzt stellte Nessi ein gemeinsames Foto mit ihr ins Netz.

Auf Instagram postete Nessi ein Foto, auf dem sie Inas Hand hält. Die Gesichter der Frauen sind nicht zu sehen. "Gestern waren wir das erste Mal nach 4,5 Monaten wieder zusammen – ohne Krankenhaus-Gegend", schrieb die Mutter zu dem Bild. Sie und ihre Partnerin seien "ganz schön nervös" gewesen, doch "für ein paar Minuten" habe sich alles wieder wie früher angefühlt. "Trotzdem trauert man dem alten Leben sehr stark nach. Wie wird es irgendwann sein? Was wird sich alles ändern? Was kommt wieder?", gab Nessi Einblick in ihre Gefühlswelt.

Doch Nessi und Ina sind stark, die beiden hören nicht auf zu kämpfen, "bis wir gemeinsam das erreicht haben, was möglich ist", stellte Nessi klar. Inas Besuch zu Hause hätten sie außerdem dazu genutzt, um Bilder mit ihrer gemeinsamen Tochter Olivia zu machen. "Würde man nur die Bilder sehen, würde man wahrscheinlich gar nicht vermuten, was wir für eine schwere Zeit gerade durchmachen", meinte Nessi.

Anzeige

Instagram / coupleontour Nessi und Ina im November 2022

Anzeige

Instagram / nessiontourx Coupleontour, Webstars

Anzeige

Instagram / coupleontour Vanessa und Ina, besser bekannt als Coupleontour

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de