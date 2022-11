Nach Schlaganfall zu Hause: Coupleontour-Ina ist sehr nervös

Für Ina von Coupleontour stand heute ein besonderer Tag an! Die Influencerin liegt nämlich schon seit einigen Monaten im Krankenhaus: Im Sommer hatte die Blondine einen schweren Schlaganfall erlitten und kämpft sich seitdem zurück ins Leben. Heute durfte die TikTokerin erstmals die Klinik verlassen, um für einen Tag zu ihrer Frau Vanessa und ihrer kleinen Tochter Olivia Rose nach Hause zu gehen. Dieser Besuch bei der Familie machte Ina vorab jedoch ziemlich nervös!

In ihrer Instagram-Story berichtete Nessi schon gestern, dass ihre Frau Ina vor dem großen Tag "sehr aufgeregt" sei. "Ina ist sehr nervös wegen morgen... Sie meinte, sie hat Angst, dass es irgendwie doof wird", erklärte die Familienmutter und fügte hinzu: "Aber ich habe ihr gesagt, dass sie sich nicht solche Gedanken machen soll..." Warum genau sich Ina Sorgen machte, verriet sie jedoch nicht.

Allerdings hat sich Vanessa schon im Vorfeld viele Gedanken gemacht, damit sich ihre Liebste beim Besuch in den eigenen vier Wänden direkt wieder richtig zu Hause fühlt. "Wir haben was geplant, damit sich Ina noch wohler fühlt in ihrer Haut", betonte die YouTuberin.

Instagram / coupleontour Ina und Vanessa von Coupleontour

Instagram / inaontourx Coupleontour-Ina, Webstar

Instagram / coupleontour Coupleontour-Nessi mit ihrer kleinen Tochter Olivia

