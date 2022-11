Top oder Flop? Die außergewöhnlichsten Looks der AMAs 2022!

Die American Music Awards hatten mal wieder nicht nur zahlreiche Preise parat! Die erfolgreichsten Künstler des Jahres wurden bei dem großen Event geehrt. Absolute Abräumerin des Abends war Taylor Swift (32) – sie nahm gleich sechs Auszeichnungen mit nach Hause und brach damit ihren eigenen Rekord. Aber auch mit ihrem Outfit konnte sie die meisten Fans überzeugen. Doch wie sieht es denn bei den anderen prominenten Gästen aus? Das sind die außergewöhnlichsten Looks!

Vor allem Machine Gun Kelly (32) zog die Blicke auf sich. Der "Emo Girl"-Interpret erschien in einem lilafarbenen Anzug, der mit Stacheln aus Metall übersät war. Seine Rock-Kollegen aus Italien, die Band Måneskin, sorgte ebenfalls für einen etwas verrückten Auftritt. Sie trugen zwar einen Anzug, doch die Hosen waren so geschnitten, dass man einen Blick auf ihre Unterwäsche erhaschen konnte. Meghan Trainor (28) glänzte im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Teppich.

Die "Made You Look"-Interpretin stolzierte in einem pinken Hosenanzug, der mit Pailletten verziert war, über den Red Carpet. Damit war sie aber nicht die Einzige, die auf einen Funkel-Look setzte. So kamen auch Sängerinnen Pink (43) und Ellie Goulding (35) schimmernd auf der Veranstaltung an. Kim Petras (30) und Bebe Rexha (33) hingegen fielen anders auf. Die deutsche Songwriterin hatte ein Jeans-Outfit an, welches an Britney Spears' (40) Iconic-Look von den AMAs 2001 erinnerte. Bebe hüllte sich in Rüschen in Rot.

Anzeige

Getty Images Machine Gun Kelly, AMAs 2022

Anzeige

Getty Images Måneskin, AMAs 2022

Anzeige

Getty Images Dove Cameron, AMAs 2022

Getty Images Meghan Trainor, AMAs 2022

Getty Images Kim Petras, AMAs 2022

Getty Images P!nk, AMAs 2022

Getty Images Taylor Swift, AMAs 2022

Getty Images Bebe Rexha, AMAs 2022

Getty Images Ellie Goulding, AMAs 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de