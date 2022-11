Oft zusammen: Michèle äußert sich zu Liebe mit Niko Griesert

Die Hoffnung auf ein Liebes-Comeback von Michèle de Roos und Niko Griesert (32) besteht! Die beiden kamen trotz ihres holprigen Starts nach der Kuppelshow Der Bachelor 2021 zusammen. Lange Zeit galten sie als Traumpaar, doch im vergangenen August gaben sie plötzlich ihre Trennung bekannt. Die Immobilienfachwirtin ist sogar aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen – das Ganze schien endgültig. Doch ohneeinander konnten die TV-Bekanntheiten wohl auch nicht: Michèle und Niko haben weiterhin viel Zeit gebracht, weshalb die Brünette nun ein Update zu ihrem Beziehungsstatus gab.

Da sich die beiden im Netz immer noch gemeinsam zeigen, spekulieren die Fans momentan über ein mögliches Liebes-Comeback. "An meinem Beziehungsstatus hat sich nichts geändert", stellte die 29-Jährige jetzt in einem RTL-Interview klar. Sie verstehe sich nach wie vor noch gut mit dem einstigen Rosenkavalier, jedoch sei ihr selbst noch nicht ganz klar, wo die Reise mit ihm hinführe. "Wir sind irgendwie in einer neuen Findungsphase. Alles andere zeigt die Zeit", erklärte Michèle. Demnach ist es nicht abwegig, dass die beiden wieder zueinanderfinden.

Die TikTok-Videos von Niko und Michèle werden momentan mit spekulativen Kommentaren überflutet. "Oh mein Gott, ihr seid wieder zusammen!", schrieb ein Fan unter einen der Beiträge. "Die sind doch eindeutig wieder zusammen", hieß es beispielsweise in einem anderen Kommentar. Ob sich die Vermutungen als wahr erweisen, wird sich wohl noch zeigen.

