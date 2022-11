Hinweise: Niko Griesert und Michèle de Roos wieder zusammen?

War diese Trennung gar nicht so endgültig? Niko Griesert (32) und Michèle de Roos wurden nach ihrer Bachelor-Teilnahme 2021 ein Paar. Eine Zeit lang wirkten der Unternehmer und die Immobilienfachwirtin überglücklich miteinander und zogen zusammen – vergangenen August folgte dann der Schock: Die Influencerin ist ausgezogen, das Bachelor-Pärchen hat sich getrennt. Doch so ganz ist die Beauty nie aus seinem Leben verschwunden. Jetzt sprechen tatsächlich mehrere Hinweise dafür, dass Niko und Michèle es noch mal miteinander versuchen...

Schaut man sich nämlich den TikTok-Kanal des Ex-Bachelors an, fällt auf: Die süße Brünette ist hier ständig zu sehen! Ein Clip zeigt die beiden ganz vertraut zusammen auf der Couch, während Niko Michèle aufzieht. In einer anderen Videoreihe sieht man, wie der 32-Jährige seine Ex-Freundin um 4 Uhr nachts vom Feiern abholt. Aber würde man das wirklich für seine Verflossene tun – oder sind die beiden doch wieder ein Paar?

Für viele Fans steht schon jetzt fest: Niko und Michèle haben sich noch eine Chance gegeben! Dafür sprechen die zahlreichen Kommentare unter seinen Videos: "Oh mein Gott, ihr seid wieder zusammen!", jubelte eine Userin. "Die sind doch eindeutig wieder zusammen", betonte eine weitere. Bisher haben die beiden sich aber noch nicht dazu geäußert. Was denkt ihr? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Instagram / thats.mi Niko Griesert und Michèle de Roos, Reality-TV-Stars

Krick, Jens / ActionPress Ex-Bachelor Niko Griesert mit seiner Freundin Michèle de Roos

ActionPress Niko Griesert und Michèle de Roos im Juli 2021 in Berlin

