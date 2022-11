Darum hatte Carlo von Tiedemann 30 Jahre lang Titan im Kopf

Der Eingriff geht nicht spurlos an Carlo von Tiedemann vorbei. Seit über 50 Jahren arbeitet der Moderator schon im deutschen Fernsehen. So begleitete er unter anderem zahlreiche Formate der Sender NDR und NDR Zwei. Besonders für eine Sendung ist er am meisten bekannt: Er ist der Gastgeber der NDR-Quizshow. Trotz seiner glänzenden Karriere musste der TV-Star einige Tiefschläge im Leben verkraften: Carlo klärte nun auf, warum er 30 Jahre lang ein Titan-Gitter in seinem Kopf hatte.

Als der Moderator Bild ein Interview gab, sah er übel zugerichtet aus: Er hatte ein blaues Auge und auf seinem Kopf prangte eine lange Narbe. "Mir wurde im Krankenhaus die Schädeldecke aufgeklappt, ein Titan-Gitter fast komplett entfernt und dann alles wieder zugemacht", klärte der 79-Jährige über seine Wunden auf. Doch warum hatte er das überhaupt in seinem Kopf? Vor 30 Jahren hatte man ihn wegen eines großen Knochentumors am rechten Schläfenbein operiert – erst jetzt wurde ihm das Metall wieder entnommen.

Trotz dieses schweren Eingriffs genießt Carlo sein Leben in vollen Zügen. So hatte er noch im vergangenen Jahr angekündigt, sich einen lang ersehnten Traum zu erfüllen. "Ich würde gern meinen Pilotenschein machen, für kleinere Privatflugzeuge", hatte der damals noch 77-Jährige ausgeplaudert. Ob er sein Vorhaben tatsächlich auch umgesetzt hat, ist allerdings nicht klar.

Getty Images Carlo von Tiedemann bei der Prominent Gala in Hamburg im November 2007

Action Press / gbrci / Future Image Carlo von Tiedemann im September 2022

Action Press / Stephan Wallocha Carlo von Tiedemann, Moderator

