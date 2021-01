Carlo von Tiedemann möchte sich einen großen Traum erfüllen! Seit 1971 arbeitet der Moderator für den Norddeutschen Rundfunk. Inzwischen ist der TV-Star gar nicht mehr vor den Kameras wegzudenken. Den meisten Zuschauern dürfte er besonders als Gastgeber der beliebten NDR-Quizshow bekannt sein. Jetzt hat der Sprecher allerdings ein Vorhaben, das fernab der Kameras stattfinden soll: Carlo will einen Flugschein machen!

"Ich würde gern meinen Pilotenschein machen, für kleinere Privatflugzeuge", verriet Carlo in einem Interview gegenüber Bild. Offenbar würde er am liebsten sofort mit einer kleinen Maschine durch die Wolken fliegen – Bedenken hat der 77-Jährige offenbar keine: "Das muss doch in meinem Alter noch möglich sein." Ob der Journalist mit dieser Aussage recht behält? Er jedenfalls fühle sich trotz hohen Alters immer noch topfit.

Die Idee mit dem Flugschein kam ihm relativ spontan, wie Carlo erzählte: "Beim Aufräumen habe ich einen Gutschein von meiner Ehefrau Julia gefunden, über einen Fallschirmsprung." Daraufhin habe er sich erst mal ausführlich im Internet mit dem Thema Fliegen beschäftigt. Sobald es die aktuellen Umstände zulassen, möchte Carlo sein Vorhaben in Angriff nehmen.

Getty Images Carlo von Tiedemann, TV-Bekanntheit

Getty Images Carlo von Tiedemann mit seiner Frau Julia

Getty Images Carlo von Tiedemann im Januar 2020

