"Die Summerfields": Ikke Hüftgold bekommt seine eigene Doku

Ikke Hüftgold (46) lässt hinter die Kulissen blicken! Seit Jahren ist der Sänger vor allem durch seine Partyhits bekannt. Doch im vergangenen Jahr schien sich Matthias Distel, wie der Musiker eigentlich heißt, von seiner Kunstfigur allmählich trennen zu wollen: Er veröffentlicht immer mehr Musik unter seinem bürgerlichen Namen. Jetzt möchte der Unternehmer seinen Fans aber auch Einblicke in sein Berufs- und Privatleben gewähren – im kommenden Monat erscheint Matthias' eigene Dokumentation!

Wie RTL jetzt bestätigte, geht die vierteilige Doku "Die Summerfields – Ikke Hüftgold und das Party-Schlager-Imperium" am 21. Dezember ab 20:15 Uhr bei RTLup an den Start: "Es wird eine unfassbar spannende Doku-Serie über unseren Party-Schlager-Wahnsinn, den wir jeden Tag leben und erleben dürfen. [...] Was hinter den Kulissen wirklich passiert, wird man das allererste Mal im deutschen Fernsehen bei 'Die Summerfields' sehen können", versprach der 46-Jährige bereits selbst seinen Fans.

So verriet Matthias auch, was das Publikum von der Doku erwarten darf: "Die Zuschauer werden live erleben, [...] wie genau ein Song entsteht. Was passiert, wenn es zum Worst Case auf einer Bühne kommt? [...] Es wird natürlich auch das Privatleben mit gespielt, was sehr oft darunter leidet." Aber auch auf "unfassbar witzige Dinge" dürfen sich Matthias' Fans freuen.

