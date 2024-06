Nach Bier-Event-Diss: Diogo Sangre verspottet Ikke Hüftgold!

Der Clinch zwischen Ikke Hüftgold (47) und den Realitystars geht in die nächste Runde! Heute Abend läuft das große BILD Brauhaus Battle, bei dem sich unter anderem der "Bumsbar"-Interpret, die Trash-TV-Sternchen Diogo Sangre (29) und Max Bornmann sowie Comedian Oliver Pocher (46) gegenüberstehen werden. Die Malle-Ikone ließ es sich schon Tage vor der großen Show nicht nehmen, gegen seine Kontrahenten zu schießen – vor allem auf die Reality-TV-Stars hat es Ikke dabei abgesehen! Diogo dreht nun den Spieß um und schlägt den Ballermannsänger mit seinen eigenen Waffen. In einer Instagram-Story zeigt sich der einstige Ex on the Beach-Teilnehmer beim Boxen mit einer rabenschwarzen, struppigen Perücke auf dem Kopf und fragt amüsiert in die Kamera: "Dachtet ihr, ich bin Ikke?" Spottend fügte er noch hinzu: "Nein, ich arbeite doch nicht."

Grund für den verbalen Schlagabtausch? Ikke machte vergangene Woche gegenüber Bild deutlich klar, was er von Realitystars hält – und zwar rein gar nichts! "Es sind ja immer die gleichen Gestalten, und ich meine Gestalten genauso, wie ich es sage. Es sind Leute, die auch sonst kein Talent haben, außer aufzufallen. Von daher habe ich es natürlich auch mit dem ein oder anderen Großmaul zu tun", wetterte der 47-Jährige. Diese sogenannten "Gestalten" nimmt Ikke auch nicht als wirkliche Gegner wahr. Das Einzige, was für ihn zählt, ist siegen!

Auf den Zug gegen Ikke springt auch Reality-TV-Kollege und Diogos Teamkollege Max mit auf. Gegenüber demselben Blatt kontert der Ex von Luisa Früh:"Realitystars arbeiten genauso hart. Niemand sollte uns unterschätzen, wir sind härter, als wir auf den ersten Blick erscheinen." Max' Versuch, sich und seine Gleichgesinnten zu verteidigen, geht aber ordentlich nach hinten los. Unter einem Beitrag der Zeitung auf Social Media häufen sich höhnische Kommentare à la "Der war gut. 'Realitystars arbeiten genauso hart.' Dann wissen die wohl nicht, was wirklich harte Arbeit ist." Welche Fraktion von Stars nun schlussendlich den Sieg des Events nach Hause holen wird, entscheidet sich heute Abend.

Anzeige Anzeige

Instagram / diogosangre Diogo Sangre , Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / max_bornmann Max Bornmann im August 2021

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Seid ihr für Ikkes Team oder Diogos Team? Ganz klar – für Ikkes! Auf jeden Fall für Diogos! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de