Jennifer Lopez' Social-Media-Kanäle sind alle leer geräumt!

Ist bei Jennifer Lopez (53) alles in Ordnung? Im Leben der Erfolgssängerin schien zuletzt alles rundzulaufen – ganz besonders in der Liebe. Seit ihrer Traumhochzeit mit Ben Affleck (50) im Juli wirkte sie stets überglücklich. Erst vor ein paar Tagen veröffentlichte die Musikerin ein intimes Video, in dem sie mit Ben kuschelt. Doch jetzt machen ihre Fans sich Sorgen um J.Lo: Wieso hat sie ihre Social-Media-Kanäle leer geräumt?

Instagram, Twitter, TikTok – überall der gleiche Anblick: Jen hat offenbar all ihre Beiträge gelöscht! Sogar ihre Profilbilder sind verschwunden. Doch was hat das zu bedeuten? Es gibt mehrere Möglichkeiten: Entweder ist im Leben der 53-Jährigen etwas vorgefallen, weswegen sie sich zurückziehen will. Vielleicht möchte sie mit dem Blackout auf ihren Kanälen aber auch Spannung für ein neues Projekt aufbauen. Oder aber: Die Beauty ist am Ende gehackt worden! Bisher gab es von ihrer Seite noch kein Statement.

Derzeit scheint eine Theorie am wahrscheinlichsten zu sein: Jennifer will wohl Promo für ihr nächstes Album machen! Im Vogue-Interview für die Dezember-Ausgabe teaserte sie immerhin an, dass es bald neue Musik von ihr geben wird. Welche Erklärung haltet ihr für am wahrscheinlichsten? Stimmt ab!

