Süßer Clip! Jennifer Lopez und Ben Affleck kuscheln verliebt

Jennifer Lopez (53) und Ben Affleck (50) wirken glücklich wie eh und je! 20 Jahre nach ihrer Trennung feierten die beiden im vergangenen Jahr ihre Reunion. Im Juli gab sich das Paar sogar in Las Vegas das Jawort und legte einen Monat später direkt noch eine XXL-Feier auf dem Anwesen des Schauspielers nach. Anfang Oktober machten dann jedoch Gerüchte um eine Krise die Runde. Im Netz zeigten sich J.Lo und Ben jetzt aber total verliebt!

Via Instagram teilte die 53-Jährige ein süßes Video, auf dem sie auf dem Schoß ihres Gatten sitzt und ihn fest an sich drückt. Glücklich strahlte die Sängerin in dem Kuschel-Clip. Darunter legte sie außerdem eine Tonspur, auf der die Stimme eines Kindes zu hören ist und schwärmt: "Ich habe es geschafft! Ich habe den Menschen gefunden, der mich glücklicher macht, als ich es je war."

Auch mit dem Nachwuchs des jeweils anderen scheinen Jennifer und Ben bestens klarzukommen. Der Hollywoodstar brachte drei Kinder aus der Beziehung mit Jennifer Garner (50) mit in die Beziehung, während die Sängerin Zwillinge mit ihrem Ex Marc Anthony (54) hat. "Ich hoffe, dass sich unsere Familie so entwickelt, dass seine Kinder in mir eine neue Verbündete und meine Kinder in ihm einen neuen Verbündeten sehen", hatte J.Lo gegenüber Vogue betont.

Getty Images Ben Affleck, Jennifer Lopez

Instagram / jlo Jennifer Lopez und Ben Affleck im November 2022

P&P / MEGA Jennifer Lopez und ihre Kinder mit Ben Affleck, September 2021

