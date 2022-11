Nach Trennung: Hayden Panettiere und Brian zusammen gesehen

Geben Hayden Panettiere (33) und Brian Hickerson ihrer Liebe eine zweite Chance? Zwei Jahre gingen die Schauspielerin und ihr Ex-Freund gemeinsam durchs Leben. Doch bereits während der Beziehung machten besorgniserregende Neuigkeiten die Runde: Der US-Amerikaner soll gegenüber seiner damaligen Partnerin gewalttätig geworden sein. Im vergangenen Jahr wurde er daraufhin zu 45 Tagen Gefängnis verurteilt – und dennoch sollen sich die beiden laut Brian im Guten getrennt haben. Jetzt wurden Hayden und Brian wieder gemeinsam gesehen!

Auf den Fotos, die Page Six vorliegen, sieht man das einstige Paar gemeinsam an einem Flughafen: In dunklen Klamotten und Basecaps versuchten Hayden und Brian inkognito zu bleiben. So genossen es die beiden unter anderem, eine Kleinigkeit gemeinsam zu essen, bevor sie in den Flieger stiegen. Wo genau es für Hayden und Brian hingehen sollte, ist allerdings nicht bekannt.

Trotz der Gewalt in ihrer Beziehung machte Hayden bereits in der Vergangenheit klar, dass sie und ihr Ex nach der Trennung eine Freundschaft aufrechterhalten wollen: "Es war eine sehr dunkle und komplizierte Zeit in meinem Leben. [...] Wiedergutmachung ist eine wirklich wichtige Sache, die man in der Behandlung lernt", erklärte sie gegenüber People.

