"Promi Big Brother": Katy Karrenbauer bricht in Tränen aus!

Katy Karrenbauer (59) zeigt ihre emotionale Seite. Bereits seit einigen Tagen haust die einstige "Hinter Gittern"-Darstellerin gemeinsam mit anderen TV-Stars in der Garage des Promi Big Brother-Hauses. In dieser Zeit entwickelte sich Parodist Jörg Knör (63) zu einem ihrer engsten Bezugspersonen. Nun berichtete Katy dem Künstler von einem lebensverändernden Ereignis in ihrem Leben – und rührte ihn damit zu Tränen!

Die Schauspielerin erinnerte sich an ihr letztes Gespräch mit ihrer Stiefmutter zurück, bevor diese ihrer Krebserkrankung erlag. "Es gab noch mal eine Operation und sie bat mich, bei ihr zu bleiben. Wir hatten viele schreckliche Momente. Aber die letzten Worte, die ich mit ihr sprach, da dachte sie nicht an sich. Sie sagte nur 'Was wird aus deinem Vater?'", erzählte Katy unter Tränen. Sie habe ihrer Stiefmutter daraufhin versprochen, sich um ihren Vater zu kümmern, obwohl sie jahrelang keinen Kontakt gehabt hatten. Das ließ Jörg nicht kalt – und auch er begann zu weinen.

Nur wenige Tage nach dem Gespräch mit der Lebensgefährtin ihres Vaters erlag diese ihrer Erkrankung. "Es war so schwer, meinem Vater zu erklären, dass sie nicht mehr da ist. Dann musste ich das Haus verkaufen", gab die TV-Bekanntheit zu. Katy habe zu dieser Zeit so viel geweint, wie noch nie in ihrem Leben.

