Katy Karrenbauers Rente wird wohl eher mickrig ausfallen

Katy Karrenbauer (62), bekannt geworden durch ihre Rolle als Christine Walter in der Serie "Hinter Gittern – Der Frauenknast", spricht offen über ihre finanziellen Sorgen im Alter. Gegenüber t-online erklärt die beliebte Schauspielerin, dass ihre Rente bei Weitem nicht ausreichen würde und sie sich deshalb keine Pause leisten könne. "Müsste ich jetzt in Rente gehen, könnte ich davon nicht leben", so Katy. Sie hoffe auf ein "kleines Wunder", das ihr finanziell weiterhelfe, oder dass sie noch einige Jahre weiterarbeiten könne, um ihre Lage zu verbessern.

Die Schauspielerin, die bereits im Jahr 2009 durch eine Privatinsolvenz aufgrund von Schulden in Höhe von 1,5 Millionen Euro Aufsehen erregte, ist mit diesem Problem in der Branche nicht allein. Engagementpausen und ungeplante Auszeiten sorgen dafür, dass Schauspieler oft kaum in die Rentenkasse einzahlen können. Das räumt auch Katy selbstkritisch ein: "Ich habe einfach zu spät angefangen, darüber nachzudenken. Mich wird es hart treffen, wenn nicht noch ein kleines Wunder geschieht und ich viel ansparen könnte oder aber nochmal für längere Zeit in eine Serie einsteigen darf." Ihre finanzielle Situation habe sich zwar nach ihrer Teilnahme am RTL-Dschungelcamp im Jahr 2011 verbessert, dennoch bleibe der Ruhestand eine unsichere Perspektive.

Privat zeigt sich Katy, die im vergangenen Jahr einen Schlaganfall erlitt, stets als Kämpfernatur. Trotz der Rückschläge in ihrem Leben bewältigte sie viele Herausforderungen und erhielt nach ihrer Insolvenz viel Zuspruch von ihren Fans. Neben ihrer Karriere als Schauspielerin war sie immer wieder auch in Reality-Formaten wie Promi Big Brother zu sehen, wo sie den Menschen eine ganz persönliche Seite zeigte. Katy gilt als vielseitige Frau, die nicht nur eine beeindruckende Karriere vorweisen kann, sondern auch bewiesen hat, wie man mit Krisen umgeht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Katy Karrenbauer im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Katy Karrenbauer im Februar 2024

Anzeige Anzeige