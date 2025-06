Katy Karrenbauer verabschiedet ihren Papa Dieter (†) am Meer

Katy Karrenbauer (62) hat auf Instagram bewegende Worte zum Abschied von ihrem Vater Dieter geteilt, der am 23. Mai im Alter von 93 Jahren verstorben ist. Nach der Einäscherung ihres Vaters ließ die Schauspielerin ihren Emotionen in einem Post freien Lauf. Sie schrieb: "Heute um 15 Uhr wurde mein Papa kremiert. Nun wird er wirklich für immer zu einem Stern, der mich leitet." Nach der Zeremonie suchte Katy Trost in einem Spaziergang am Strand der Ostsee und fand dabei einen sogenannten Hühnergott, einen Stein mit Loch, den sie als besonderes Zeichen ihres Vaters ansah. Dieser Moment des Friedens inspirierte sie dazu, Folgendes auszudrücken: "Alles wird gut, alles ist gut."

Die Beziehung zwischen Katy und ihrem Vater war nicht immer leicht. Beinahe 50 Jahre hatten sie keinen Kontakt, bis ein Schicksalsschlag sie wieder zusammenführte. 2018 kam Dieter bei ihr in Berlin unter, nachdem die Lebensgefährtin ihres Vaters schwer erkrankt war und Katy um Hilfe gebeten hatte. Sie kümmerte sich seither aufopferungsvoll um ihn – ein Weg, der von Liebe und auch Herausforderungen geprägt war. Ihr Vater, der an Demenz litt, stand dennoch fest an ihrer Seite und hinterließ einen bleibenden Eindruck – auch in Form von Zitaten des Dichters Friedrich Schiller, die er gerne rezitierte. Eines davon teilte Katy in ihrem Post als Hommage an ihn.

Wenige Tage vor seinem Tod soll Dieter seiner Tochter mit bewegenden Worten begegnet sein. "Ich muss gehen, Katy, bist du damit einverstanden?", habe er sie gefragt, berichtete die TV-Bekanntheit kürzlich gegenüber RTL. In diesen letzten Stunden war Katy an seiner Seite, hielt seine Hände, betete und hörte mit ihm Musik, bis Dieter friedlich einschlief. Besonders die Liebe zum Leben habe ihrem Vater auch in den schwächsten Momenten immer wieder Kraft geschenkt, wie sie betonte.

Instagram / katy.karrenbauer Katy Karrenbauer verabschiedet ihren verstorbenen Vater, Juni 2025

Instagram / katy.karrenbauer Katy Karrenbauer und ihr Vater

