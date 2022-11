Bill Gates' Tochter Jennifer erwartet erstmals ein Kind!

Tolle Neuigkeiten aus dem Hause Gates! Vor gut einem Jahr heiratete Bill Gates' (67) Tochter Jennifer (26) ihre große Liebe Nayel Nassar. Bei einer luxuriösen und kostspieligen Traumhochzeit im Kreise ihrer Liebsten gaben sich die beiden das Jawort. Nun folgen allerdings schon die nächste Hammer-News des jungen Ehepaars und sie verkünden: Jennifer und Nayel erwarten jetzt ihr erstes gemeinsames Kind!

Das gab die Tochter des Microsoft-Gründers nun auf Instagram preis. Jennifer teilte einen wunderschönen Schnappschuss mit ihrem Partner, auf dem sie ihren deutlichen Babybauch in einem schicken grünen Kleid präsentiert! "Dankbar", schrieb die 26-Jährige kurz und knapp dazu und versah ihre Bildunterschrift noch mit einem grünen Herz und einem Emoji in Babyflaschen-Form. Das Paar lächelte total glücklich in die Kamera.

Auch Jennifers Mama und Ex-Frau von Bill ist ganz aus dem Häuschen. "Ich könnte nicht aufgeregter sein, dieses kleine Kind kennenzulernen und zu sehen, wie ihr beide Eltern werdet", kommentierte Melinda Gates (58) unter dem Post. Sie selbst teilte die freudige Neuigkeit in ihrer Instagram-Story.

Instagram / jenniferkgates Jennifer Gates, Februar 2021

Instagram / jenniferkgates Jennifer Gates und Nayel Nassar, Februar 2019

Instagram / jenniferkgates Melinda und Bill Gates mit ihren Kindern

