Für neue Liebe: Tommy Fury rät Tom Brady zu einer Datingshow

Tommy Fury weiß genau, was Tom Brady (45) braucht. Der Profifootballer musste gerade erst die Scheidung von seiner Ex-Frau Gisele Bündchen (42) durchmachen. Darüber wird der Familienvater zwar nicht besonders glücklich sein, aber vor allem für seine Kinder scheint er weitermachen zu wollen. Eine neue Partnerin ist so kurz nach der Trennung noch nicht in Sicht, aber Tommy weiß Abhilfe: Tom soll in einer Datingshow nach der großen Liebe suchen.

Im Interview mit TMZ erklärte Tommy, dass eine Fernsehshow für den Sportler der richtige Weg sei, eine neue Partnerin zu finden. Schließlich sei er selbst das beste Beispiel. "Ich habe meine Traumfrau in einer Show getroffen und jetzt bekommt sie meine Kinder. Es gibt da draußen definitiv Hoffnung für Tom", meinte der Boxer. Mit Influencerin Molly-Mae Hague (23) scheint er tatsächlich seine Seelenverwandte gefunden zu haben. Der Internet-Star erwartet derzeit das erste gemeinsame Kind. Ob eine TV-Liebesgeschichte für Tom eine Option ist?

Anders als Tom scheint seine Ex Gisele wieder offen für einen neuen Mann zu sein. Sie wurde in den vergangenen Wochen regelmäßig in Begleitung mit dem Kampfsportler Joaquim Valente gesehen. Die beiden genossen mehrfach Ausflüge und Abendessen zusammen. Wie ernst die Beziehung der beiden wirklich ist, scheint aber noch nicht ganz klar zu sein.

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague und Tommy Fury im Mai 2022 in Los Angeles

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen im September 2016

Getty Images Gisele Bündchen, Supermodel

