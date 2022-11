Nach Ehe-Aus: Wer ist der Neue an Gisele Bündchens Seite?

Wen datet Gisele Bündchen (42)? Nach monatelangen Gerüchten machten im vergangenen Oktober traurige News die Runde: Das Model und Tom Brady (45) lassen sich nach 13 gemeinsamen Jahren als verheiratetes Paar scheiden! Doch lange scheint Gisele nicht um ihre gescheiterte Ehe zu trauern: Gemeinsam mit ihren Kindern Benjamin (12) und Vivian (9) ging die Laufstegschönheit mit dem Kampfkunst-Trainer Joaquim Valente vor Kurzem essen! Viel ist über den neuen Mann an Giseles Seite nicht bekannt – diese vier Fakten allerdings schon!

Wie Hollywood Life jetzt berichtete, kommt Joaquim nicht von schlechten Eltern: Er stammt aus einer Familie, die seit Jahren Jiu-Jitsu praktiziert! "Die Valente-Brüder wurden in die Jiu-Jitsu-Tradition hineingeboren. Pedro, Gui und Joaquim lernten Jiu-Jitsu von ihrem Vater, noch bevor sie laufen konnten", heißt es auf der offiziellen Website seiner Familie. Auch ist Joaquim nicht auf den Kopf gefallen: "Der jüngste der Valente-Brüder, Joaquim, zog 2007 nach Miami, um an der Barry University Kriminologie zu studieren", steht außerdem auf der Website.

Gisele und Joaquim trennen rund 333 Kilometer Luftlinie: Während die 42-Jährige seit 2020 unter anderem in Tampa in Florida wohnt, lebt der Kampfkunst-Trainer laut seinem Profil auf LinkedIn in Miami Beach. Kennengelernt hatten sich die beiden auf der Matte – denn Joaquim unterrichtete sowohl Gisele als auch ihre Kinder in Jiu-Jitsu! "Eigentlich habe ich Joaquim durch meinen Sohn kennengelernt", verriet Gisele bereits gegenüber dem Magazin Dust.

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen, Mai 2018

Getty Images Gisele Bündchen, Februar 2019

Getty Images Gisele Bündchen, Supermodel

