Darum hat Paola Maria ihre neue Liebe öffentlich gemacht

Paola Maria (29) ist wieder vergeben – und das darf auch jeder wissen! Anfang des Jahres schockierte die YouTuberin mit der Trennung von ihrem Ehemann Sascha Koslowski (35). Für die Mama zweier Söhne folgte eine schwere Zeit, bis sie einen Mann traf, der sie nun wieder glücklich macht: Nach anfänglichem Versteckspiel zeigt sie ihren neuen Freund Alexander Thoss nun ganz offen. Aber wieso hat Paola sich dazu entschieden, diesen Schritt so schnell zu gehen?

In Dagi Bees (28) Podcast "Kaffee mit Zitrone" bekam die 29-Jährige jetzt folgende Fan-Frage gestellt: "Warum ziehst du deine neue Beziehung in die Öffentlichkeit, obwohl deine erste öffentlich gescheitert ist?" Daraufhin erklärte Paola: "Eigentlich haben wir sie am Anfang ja wirklich privat gehalten, dann wurde sie ja in die Öffentlichkeit gebracht und jetzt denke ich: Es ist mein Leben!" Weiter betonte sie: "Und gerade fühlt sich alles richtig an. Ich bin verliebt und will mich nicht verstecken. [...] Ich merke auch, dass ich an einem Punkt bin, wo es mir egal ist, was andere sagen."

Dass Paola in der Öffentlichkeit kein Geheimnis mehr aus ihrem Liebesglück macht, bedeute aber nicht, dass sie und Alex vorhaben, die volle Pärchen-Offensive im Netz zu starten. "Er ist ja eher ein Geschäftsmann und Social Media juckt ihn nicht wirklich. Das ist nicht seine Welt", betonte die Beauty. Abschließend witzelte sie: "Aber klar, durch mich muss er ja jetzt..."

Instagram / dagibee Dagi Bee und Paola Maria im September 2020

Instagram / paola Paola Maria und Alex Thoss

Instagram / paola Paola Maria und Alex Thoss

