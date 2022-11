Tom Brady und Gisele Bündchen: Wiedersehen an Thanksgiving?

Gibt es bald eine Reunion? Tom Brady (45) und Gisele Bündchen (42) gehen seit einigen Wochen getrennte Wege. Nach 13 Jahren Ehe haben sie beschlossen, dass sie ohneeinander besser dran sind. Das ehemalige Victoria's Secret-Model scheint sogar schon wieder jemand Neues im Blick zu haben. Sie war mit dem Kampfkunst-Trainer Joaquim Valente in Provincia de Puntarenas in Costa Rica unterwegs. Ihren Ex könnte sie nun aber trotzdem noch mal wiedersehen.

Tom sprach in seinem Podcast "Let's Go! zusammen mit Co-Moderator Jim Gray und Gast Charles Barkley (59) über seine Thanksgiving-Pläne: "Ich denke, dass ich selbst als Elternteil an Thanksgiving dankbar bin. Es ist immer Zeit für die Familie. Wenn man über diesen Feiertag und das Engagement nachdenkt, das Eltern leisten und das meine Eltern für mich und meine Karriere geleistet haben, ist das unglaublich." Er fügte hinzu: "Und natürlich mit einer Menge Dankbarkeit für die Menschen, die einen so großen Einfluss auf mein Leben hatten und mich während dieser unglaublichen Karriere unterstützt haben."

Während ihrer Ehe war Gisele eine große Unterstützerin ihres Mannes und sah oft von der Seitenlinie aus zu, wie er auf dem Feld einen Rekord nach dem anderen brach. Ihr letzter Twitter-Beitrag, den sie im September schrieb, war sogar zu Ehren von Tom: "Let's go, Tom! Let's go Bucs!" Wird also auch Gisele diesen Feiertag mit ihm verbringen?

Getty Images Gisele Bündchen, Mai 2017

Getty Images Gisele Bündchen, Supermodel

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen, Mai 2011

