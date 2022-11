Übles "Bachelor in Paradise"-Date? Dario zweifelt an Yasmin

Das haben sich die beiden wohl anders vorgestellt! Bei Bachelor in Paradise wird gedatet, was das Zeug hält. Bei den ganzen Partnerwechseln könnte es dem ein oder anderen Zuschauer schwerfallen, den Überblick zu behalten. Nur bei Dario Carlucci (35) und Yasmin Vogt (24) schien bisher alles klar zu sein. Die beiden zeigten, dass sie sich mögen und kennenlernen wollen. Doch dann ging ihr eigentlich romantisches Date in die Hose: Jetzt zweifelt Dario sogar an seinen Gefühlen zu Yasmin!

Der Grund? Die zwei Kuppelshow-Kandidaten durften auf einem Katamaran Sekt schlürfen und Zweisamkeit genießen. Aber tiefe Gespräche konnten hier nicht entstehen: Denn Yasmin wurde auf dem Boot übel! "Ich wurde seekrank, ich habe Dario nur noch verschwommen gesehen. Ich habe seine Worte nicht mehr richtig wahrnehmen können. Das hat mir so leidgetan", erklärte die Beauty im Einzelinterview. Ihr Date-Partner konnte die Situation wohl nicht richtig einschätzen. Er nahm die Fürtherin als angespannt wahr.

"Irgendwie war der Vibe dann weg. [...] Ich bin ein bisschen enttäuscht, es hat sich vor dem Date echter angefühlt, als jetzt", gab Dario ehrlich zu. Trotz allem kuschelte er sich an Yasmin und küsste ihre Stirn. Sie schien happy aus dem Date zu gehen: "Dario ging es ja auch nicht so gut und trotzdem war er richtig fürsorglich." Jedoch gibt der Are You The One?-Star sich und Yasmin noch eine Chance. In der Nacht der Rosen überreicht er ihr die begehrte Blume.

