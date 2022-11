An Thanksgiving: Kylie Jenner postet süße Fotos mit Kendall

Kylie Jenner (25) scheint ihrer Schwester Kendall (27) wirklich nahezustehen! Die The Kardashians-Bekanntheiten stehen seit ihrer Kindheit in der Öffentlichkeit und haben bereits viel miteinander erlebt. Immer wieder beweisen sie, wie wichtig sie einander sind – und das, obwohl Kylie vor einigen Jahren eigentlich klargestellt hatte, dass sie nicht glaube, dass das Model und sie Freunde sein würden, wenn sie nicht miteinander verwandt wären. Jetzt wurde einmal mehr klar, wie gern sich die beiden haben: An Thanksgiving teilte die Influencerin ein paar süße Fotos mit Kendall!

Auf ihrem Instagram-Account postete die 25-Jährige nun ein paar Schnappschüsse, die während ihres Thanksgiving-Dinners entstanden sind. Während Kylie auf einigen Bildern die Arme um Kendall gelegt hat, albern die zwei auf weiteren Aufnahmen miteinander herum. Dabei sind sie ganz in Schwarz gekleidet. Die zweifache Mutter entschied sich für einen Satin-Maxirock und ein Neckholder-Top, ihre Schwester setzte dagegen auf eine weite Bluse und eine dazu passende Hose.

Natürlich feierten die beiden Reality-TV-Stars Thanksgiving nicht alleine. Auch ihre Mutter Kris Jenner (67) und ihre Halbschwester Kourtney Kardashian (43) gewährten auf ihren Social-Media-Accounts Einblicke in die Feierlichkeiten. Ob Khloé (38) und Kim (42) ebenfalls mit dabei waren, ist bislang allerdings nicht bekannt.

Getty Images Kendall und Kylie Jenner, Reality-TV-Stars

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit ihrer Schwester Kendall an Thanksgiving 2022

Instagram / kyliejenner Kendall, Kris und Kylie Jenner an Thanksgiving 2022

