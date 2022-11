Nach Babynews: TikTok-Star Jasi_xx3 zeigt ihren Mini-Bauch

Jasi_xx3 (20) fiebert der Geburt ihres zweiten Babys entgegen! Die TikTokerin wurde im Alter von gerade einmal 17 Jahren zum ersten Mal Mutter: Im August 2020 brachte sie ihre Tochter Eleyna zur Welt. Ende Oktober gab die Web-Bekanntheit bekannt, dass ihre kleine Prinzessin schon bald ein Geschwisterchen bekommt. Wenige Wochen nach der Verkündung präsentierte Jasi nun stolz ihren Mini-Babybauch im Netz.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 20-Jährige jetzt zwei Aufnahmen, auf denen sie einen Strauß Rosen in der Hand hält, die sie von Mou, dem Kindesvater, geschenkt bekommen hat. Auf den Fotos trägt Jasi eine graue Hose, einen dazu passenden Blazer und ein schwarzes Crop-Top. Dabei ist deutlich eine kleine Rundung in ihrer Körpermitte zu erkennen. In der Bildunterschrift darunter gab die TikTok-Beauty preis, dass sie mittlerweile schon in der 18. Schwangerschaftswoche angekommen sei.

Vor wenigen Tagen hatte Jasi bereits verraten, wann ihr Nachwuchs das Licht der Welt erblicken soll. "Tatsächlich war der Entbindungstermin zuerst am 8. Mai, der wurde dann aber auf den 30. April geändert", erzählte sie in einem YouTube-Video. Ihr Partner Mou glaube allerdings, dass das Baby am 1. Mai zur Welt kommt.

