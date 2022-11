Nach Entbindung: Wie klappt das Stillen bei Denise Mski?

Wie kommt Denise Mski (22) als frischgebackene Mutter zurecht? Am Donnerstag war es endlich so weit: Die Influencerin und ihr Freund Oday durften ihre Tochter auf der Welt begrüßen. Den Namen ihres Kindes verrieten die zwei Turteltauben zwar noch nicht. Dafür meldete sich Denise jetzt aber mit einem ersten Mama-Update bei ihren Fans – und erzählte dabei, wie das Stillen bisher bei ihr klappt.

In ihrer Instagram-Story teilte die 22-Jährige nun ein Video von sich, in dem die Kleine auf ihrer Brust liegt. "Stille sie gerade. Das klappt übrigens so lala, aber wird schon", zeigte sie sich zuversichtlich. Die erste Nacht mit ihrem Baby war für Denise aber offenbar alles andere als entspannt. "Ich habe gefühlt gar nicht geschlafen, weil ich sie die ganze Zeit angeschaut habe und Angst hatte, dass etwas ist", gab sie ehrlich zu.

Oday hatte sich ebenfalls bereits im Netz zu Wort gemeldet. Nach der Entbindung hatte er regelrecht von der Geburt seiner Tochter geschwärmt. "Das war einer der schönsten Tage in meinem Leben, dieses Gefühl kann man nicht beschreiben", meinte der Hottie in seiner Instagram-Story.

Instagram / oday.dro Influencerin Denise Mski mit ihrem Freund Oday

Instagram / denise.mski Denise Mski, Influencerin

Instagram / denise.mski Bloggerin Denise Mski (r.) mit ihrem Partner Oday

