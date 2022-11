"Süßeste Baby": Denise Mski ist zum ersten Mal Mama geworden

Denise Mski (22) scheint im siebten Babyhimmel zu schweben. Im Mai hatte die Influencerin ihre Community mit der freudigen Nachricht überrascht, dass ihr Partner Oday und sie zum ersten Mal gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Im Netz hatte sie den Fans auch immer wieder kleine Updates zu ihrer Schwangerschaft gegeben. So verriet sie vor wenigen Wochen beispielsweise, dass sie per Kaiserschnitt entbinden müsse. Nun verkündete Denise, dass ihre Tochter das Licht der Welt erblickt hat.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die TikTokerin nun einen kurzen Clip, in dem Denise' Baby in ihrem Arm liegt. Das Gesicht ihres Nachwuchses hatte sie dabei allerdings mit einem weißen Herzemoji verdeckt. "Sie ist endlich da! Und sie ist das süßeste Baby überhaupt", schwärmte die 22-Jährige. Sie fuhr fort, dass es der Mama und der kleinen Maus gut gehe und im Moment ganz viel gekuschelt werde. Auch Denise' Liebster ließ es sich nicht nehmen, einen ersten Schnappschuss mit seiner Tochter zu teilen. "Sie ist da und schläft gerade bei Papa. Wir haben es geschafft", schrieb Oday überglücklich.

Am Donnerstagmorgen hatte Denise bereits angedeutet, dass ihr Baby auf dem Weg sei. Die brünette Beauty hatte zwei Aufnahmen gepostet, auf denen sie ihren runden Babybauch zum letzten Mal stolz präsentierte. "Wenn ihr das seht, dann ist es so weit und unsere Maus kommt", hatte sie unter dem Post verraten.

Instagram / oday.dro Denise Mski und ihr Freund Oday im Kreißsaal im November 2022

Instagram / oday.dro Denise Mskis Freund Oday mit seiner Tochter

Instagram / denise.mski Denise Mskis Baby

