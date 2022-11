Wer würde eher fremdgehen? Pietro Lombardi und Laura einig

Pietro Lombardi (30) und Laura Maria Rypa (26) sind sich einig! Aktuell könnten die Turteltauben kaum glücklicher sein: Nachdem die beiden verkündeten, dass sie ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten, stellte Pi seiner Liebsten die Frage aller Fragen. Seitdem gewähren die beiden ihren Fans auf Social Media regelmäßig niedliche Einblicke in ihren Alltag. Eine Frage interessierte ihre Follower jetzt aber brennend: Wer würde eher fremdgehen? Pietro oder Laura?

In ihrem Podcast "Laura und Pietro - ON OFF" beantworteten Pietro und Laura in dem Spiel "Wer würde eher?" diese pikante Fan-Frage – dabei waren sich die beiden überraschend einig: "Du würdest eher fremdgehen", antwortete der DSDS-Star prompt. Doch statt zu widersprechen, gab Laura ihrem Freund recht: "Also, wenn man wirklich sagen müsste, wer von uns beiden eher fremdgehen würde, dann würde ich sogar auf mich tippen."

Bereits in der Vergangenheit beantwortete der 30-Jährige die Fragen von neugierigen Followern – so wollte einer wissen, ob Pi seiner Ex Sarah Engels (30) viel Unterhalt für den gemeinsamen Sohn Alessio (7) zahle: "Ich glaube, das ist unwichtig, wie viel oder auch nicht man bezahlt. Am Ende geht es um das Kind und jeder Papa sollte seinen Pflichten nachgehen. Punkt. Ob es 100 Euro im Monat oder 5.000 Euro sind, spielt keine Rolle. Erfülle deine Pflichten und dann ist gut", stellte er auf Instagram klar.

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa mit Alessio im September 2022

Anzeige

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi küsst Laura Maria Rypa

Anzeige

Instagram / pietrolombardi Sarah Engels und Pietro Lombardi mit ihrem Sohn Alessio an dessen Einschulungstag

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de