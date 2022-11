Beeinflusst? Dieser "Promi Big Brother"-Bewohner zieht um!

Sam Dylans (31) Gebete wurden erhört! Seit mehr als einer Woche nimmt der Reality-TV-Star an dem Format Promi Big Brother teil. In der Garage fühlte sich der ehemalige Prince Charming-Teilnehmer nach einem Streit mit seinen Mitstreitern nicht mehr wohl. Das schienen die Loft-Bewohner geahnt zu haben. Sie durften nämlich einen Kandidaten aus der Garage ins Loft wählen. Sam zog ins Loft ein und dafür musste ein anderer Kandidat jetzt in die Garage ziehen...

Diesmal stimmten die Zuschauer über den Verbleib der Kandidaten ab. Sie wählten Catrin Heyne aus dem Loft! Die Goodbye Deutschland-Auswanderin schien sich sogar darüber zu freuen. "Ja" schrie sie begeistert. Ob Marlene Lufen (51) die Zuschauer bei ihrer Entscheidung beeinflusst hat? Die Moderatorin hatte zuvor ein wenig auf Catrins Abgang angespielt – sie hätte schließlich die anderen Bereiche noch gar nicht kennengelernt... "Da haben sich die Leute von uns influencen lassen", mutmaßte ihr Kollege Jochen Schropp (44).

Auf Twitter freuten sich viele Fans über Sams Umzug ins Loft. "Sam bekommt endlich das, was er verdient! Gönn dir den Champagner", jubelte ein User. Ein anderer schrieb: "Freut mich für Sam, der passt in die Runde im Loft." Andere zeigten sich wiederum nicht so begeistert über seinen Umzug von der Garage ins Loft. "Als wäre Sam ein Teenieschwarm wie Justin Bieber…", kommentierte ein genervter Zuschauer.

"Promi Big Brother" ab Freitag, 18. November 2022, täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

Sat.1 Sam Dylan bei "Promi Big Brother", 2022

Instagram / marlenelufen Marlene Lufen, TV-Moderatorin

SAT.1 / Marc Rehbeck Sam Dylan, "Promi Big Brother"-Teilnehmer

