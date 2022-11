Nach Lästereien bei Promi BB: Sam Dylan platzt der Kragen!

Das lässt Sam Dylan (31) sich nicht gefallen! Seit über einer Woche leben die Stars nun schon bei Promi Big Brother in der Garage, auf dem Dachboden oder im Loft zusammen. Bei einer gegenseitigen Bewertung der Bewohner war der ehemalige Prince Charming-Teilnehmer am schlechtesten weggekommen. Auch danach hatten Jörg Dahlmann (63) und Jörg Knör (63) fleißig weiter über ihn gelästert. Jetzt stellte Sam die beiden Jörgs zur Rede!

Da alle Bewohner des Dachbodens nun in die Garage ziehen mussten, konnte der 31-Jährige die beiden Lästermäuler konfrontieren: "Darf ich mal was sagen? Ich habe heute ein paar Bilder gesehen und habe nun ein bisschen Klärungsbedarf, das betrifft euch beide," fing Sam an. "Dass gerade du dich beschwerst, dass ich nichts sage und in die Gruppe einbringe. Das hat auch einen Grund! Wenn ihr den ganzen Tag über Tote sprecht oder Leute, die ich nicht kenne, kann ich auch nicht mitreden", wetterte er gegen Jörg Knör.

"Von dir bin ich absolut enttäuscht. Ich hatte die ganze Zeit so eine gute Connection zu dir. Ich war die ganze Zeit für dich da!", regte die Kampf der Realitystars-Bekanntheit sich weiter über den Komiker auf. "Ich werde dich nicht mehr beachten, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben," verkündete er.

Sat.1 Sam Dylan und Walentina Doronina bei "Promi Big Brother", 2022

Promi Big Brother, Sat.1 Kandidaten bei "Promi Big Brother"

Sat.1 Jörg Knör in der zehnten "Promi Big Brother"-Staffel

