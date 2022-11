"Bauer sucht Frau"-Stars gratulieren Anna Heiser zur Geburt

Anna Heiser (32) darf sich über süße Glückwünsche freuen! Am Donnerstag sind die ehemalige Bauer sucht Frau-Kandidatin und ihr Mann Gerald erneut Eltern geworden: Nach der Geburt ihres Sohnes Leon im Januar 2020 konnten sie nun eine kleine Tochter auf der Welt willkommen heißen. Sie hört auf den Namen Alina Marikka und erfüllt ihre Familie schon jetzt voller Stolz. Inzwischen haben ihnen auch einige Kandidaten aus dem "Bauer sucht Frau"-Kosmos zu ihrem Glück gratuliert.

In der Kommentarspalte von Annas Instagram-Post, mit dem sie die Geburt bekannt gegeben hatte, häufen sich neben vielen begeisterten Nachrichten aus ihrer Community auch die Glückwünsche von alt bekannten Gesichtern. Dazu gehören zum Beispiel Antonia Hemmer (22), die 2020 an der Show teilnahm, oder Iris Abel (54), die darin 2011 ihre große Liebe fand. "Möge das ganze Glück der Welt der treuste Begleiter sein für eure Tochter", schrieb zum Beispiel Antje, die in diesem Jahr als Hofdame dabei war. Doch auch Ralf, der Bauernreporter, hinterließ warme Worte: "Wie wunderbar! Ganz herzlichen Glückwunsch euch!"

Anna und Geralds Tochter hat knapp drei Wochen zu früh das Licht der Welt erblickt. Der errechnete Geburtstermin war eigentlich erst Mitte Dezember. Doch am Donnerstag hatte sich die Influencerin mit verfrühten Wehen aus dem Krankenhaus gemeldet – wenige Stunden später war Alina Marikka auf der Welt.

Instagram / antje_bauer_sucht_frau2022 Antje, "Bauer sucht Frau"-Kandidatin 2022

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, ehemalige "Bauer sucht Frau"-Kandidatin

Instagram / anna_m._heiser Anna Heisers Baby

