Die zweite Schwangerschaft war entspannter für Olivia Marei

Olivia Marei (32) zieht ein Schwangerschaftsfazit! Im Oktober war es endlich so weit: Die GZSZ-Darstellerin konnte ihr zweites Baby auf der Welt begrüßen und ist nun stolze Mama von zwei Söhnen. Die Namen ihrer Kids will die Schauspielerin jedoch aus der Öffentlichkeit heraushalten – ein paar Einblicke in ihren neuen Alltag als Zweifachmama gewährt sie aber trotzdem. Doch hat Olivia Unterschiede zwischen ihrer ersten und zweiten Schwangerschaft festgestellt? Promiflash hat nachgefragt.

Im Promiflash-Interview verriet Olivia nun, welche Schwangerschaft ihr leichter gefallen ist. "Meine zweite Schwangerschaft war sehr viel angenehmer als die erste. Ich hatte eigentlich keine gesundheitlichen Probleme und abgesehen von dem kurzen Schreck der späten Beckenendlage verlief alles wie geplant", erklärte die 32-Jährige und fügte hinzu, dass sie kaum mit Übelkeit zu kämpfen gehabt hätte. Generell sei Olivia in der ersten Schwangerschaft viel emotionaler gewesen.

Außerdem verriet sie, dass vor allem ihr Mann Johannes immer eine riesige Stütze für sie gewesen sei. "Es hilft natürlich sehr, dass mein Mann und ich beide Elternzeit haben und uns dementsprechend auch mal aufteilen können", weiß Olivia zu schätzen und fügte hinzu, dass sie die Schwangerschaft ohne ihren Liebsten sicher nicht so entspannt gemeistert hätte.

Instagram / oliviamarei Olivia Marei, GZSZ-Schauspielerin

Instagram / oliviamarei Olivia Marei mit ihrem Erstgeborenen im September 2022

Instagram / oliviamarei Olivia Marei und ihr Mann Johannes im Oktober 2022

