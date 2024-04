Medikamentensucht: Wie geht es für Toni bei GZSZ weiter?

In der Drama-Soap GZSZ spielt Olivia Marei (34) die Serienfigur Toni. Mit ihrem Seriencharakter durchlebt die Darstellerin derzeit einen ziemlich herausfordernden Handlungsstrang – denn seit geraumer Zeit ist Toni medikamentenabhängig. Im Interview mit RTL gewährt Olivia Einblicke in die weitere Geschichte ihrer Serienfigur. "Toni hofft weiterhin auf einen positiven Ausgang ihres Disziplinarverfahrens, damit sie ihren Traumberuf als Polizistin wieder ausüben kann", plaudert die Schauspielerin aus und fügt im gleichen Atemzug hinzu: "Während des Wartens fällt es ihr schwer, selbstbewusst und optimistisch zu bleiben."

Die Medikamentensucht scheint der Seriencharakter dabei weitestgehend hinter sich gelassen zu haben: "Toni ist nicht mehr akut abhängig, allerdings ist eine Sucht nie einfach vorbei." Das Ganze führt die 33-Jährige nochmals genauer aus: "Toni wird für den Rest ihres Lebens achtsamer mit Medikamenten umgehen und ich hoffe auch mit ihrer mentalen Gesundheit, denn diese spielt immer eine Rolle bei der Frage, warum man überhaupt einer Sucht verfällt."

Doch neben dem düsteren Thema, das an Olivias Serienfigur haftet, gibt es auch eine positive Wendung in der Sendung. So fanden Toni und Erik – gespielt von Patrick Heinrich (38) – wieder zueinander. "Mit Erik geht es in erster Linie gemeinsam mit Toni weiter", verriet der Schauspieler kürzlich in einem Interview mit dem Sender. Sie werden in der Daily wieder offiziell zusammen sein – und dieses Mal soll ihre Beziehung wohl für die Ewigkeit sein. "Ich kann mir schwer vorstellen, dass es keine Hochzeit geben wird", plauderte der 38-Jährige im Gespräch aus.

RTL / Rolf Baumgartner Toni (Olivia Marei) und Erik (Patrick Heinrich) bei GZSZ

RTL/Anna Riedel Olivia Marei und Patrick Heinrich, Schauspieler

