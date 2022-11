Wird GZSZ-Star Olivia Marei den Namen ihres Sohnes verraten?

Lässt Olivia Marei (32) ihre Fans noch tiefer in ihr Privatleben blicken? Am 27. Oktober hat der GZSZ-Star einen kleinen Sohnemann zur Welt gebracht. In der Vergangenheit hielt der Rotschopf die Öffentlichkeit mit seinen Baby-News in den sozialen Netzwerken ständig auf dem Laufenden. So konnte Olivias Community beinahe bis vor die Tür des Kreißsaals live dabei sein. Wird Olivia jetzt auch noch den Namen ihres Babys mit ihren Fans teilen?

"Wir behalten den Namen (wie auch beim ersten Kind) für uns, um die Privatsphäre der Kinder zu schützen", vertröstete die 32-Jährige ihre Community auf Instagram. Sie verriet aber: "Wir wussten bis ganz zum Schluss nicht, welchen Namen wir nehmen. Kurz nach der Geburt haben wir uns dann für einen auf unserer Favoriten-Liste entschieden." Favoriten, für die sich Olivia und ihr Mann dann am Ende doch nicht entschieden haben, waren unter anderem die Namen: Constantin, Marius, Jasper, Benjamin und Cornelius.

Auch wenn Olivia nicht verraten will, wie ihr Junge heißt, so gibt sie doch Details zu ihrer Geburt preis. "Die Geburt war... unglaublich – in alle Richtungen. Ich musste sie erst mal noch etwas sacken lassen und gehe dann in ein paar Tagen oder so gerne noch mal genauer drauf ein", versprach sie. Auf jeden Fall aber wäre ihre zweite Geburt "tiefenentspannt" gewesen – ganz anders wie die Geburt ihres ersten Kindes. 53 Zentimeter groß und 3860 Gramm schwer sei ihr Baby bei der Geburt gewesen.

Instagram / oliviamarei Olivia Marei und ihr Mann Johannes im Oktober 2022

Instagram / oliviamarei Olivia Marei und ihr Sohn

TVNOW / Rolf Baumgartner Olivia Marei, GZSZ-Darstellerin

