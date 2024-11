Olivia Marei erlebte in früherer Beziehung häusliche Gewalt

Die Schauspielerin Olivia Marei (34) hat offen über ihre Erfahrungen mit Gewalt in früheren Beziehungen gesprochen und möchte anderen Betroffenen Mut machen. Im Vorfeld des Internationalen Tages zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen am 25. November teilt die GZSZ-Bekanntheit in einem emotionalen Interview mit RTL ihre schwersten Stunden. "Besonders schmerzhaft war es, dass der Täter jemand war, den ich geliebt habe", gibt Olivia zu. Weiter erklärt sie von einem schlimmen Vorfall: "Es war so, dass ich nach Hause gekommen bin und wir hatten uns voll gestritten und es war physische Gewalt. Es fiel der Satz: 'Bis die Nachbarn kommen, bist du tot.' Er hatte seine Hand an meinem Hals und hat mich gewürgt." In dieser Situation habe sie um ihr Leben gefürchtet und schließlich beschlossen, aus der Wohnung, der Beziehung und sogar der Stadt zu flüchten.

In dem persönlichen Gespräch berichtet Olivia außerdem von weiteren verschiedenen Grenzüberschreitungen, die sie seit ihrer Kindheit erlebt hat. "Schon früh musste ich feststellen, dass manche Männer ihre Grenzen nicht respektierten. Besonders einprägsam war ein Vorfall bei einer meiner ersten Schauspielerfahrungen, als ein Mann während einer Autofahrt mein Bein streichelte und unangemessene Kommentare machte", erinnert sie sich zurück.

Heute hat sich Olivia ein glückliches Leben abseits dieser Vergangenheit aufgebaut. Sie ist verheiratet, Mutter von zwei Kindern und erfüllt sich mit ihrer Arbeit bei GZSZ einen lang ersehnten Traum. Ihr zweites Kind kam vor rund zwei Jahren zur Welt, ein Jahr später war sie bereits zurück am Set! Olivias Geschichte ist eine eindrucksvolle Erinnerung daran, dass selbst aus der dunkelsten Zeit wieder Hoffnung und Glück entstehen können.

Instagram / oliviamarei Olivia Marei, Schauspielerin

Instagram / oliviamarei Olivia Marei mit ihrem Baby, Washington im Juni 2023

